Ворог гатить з гранатометів і мінометів: в ООС розповіли про ситуацію на Донбасі

Ворог гатить з гранатометів і мінометів: в ООС розповіли про ситуацію на Донбасі

На Різдво лунали постріли.

Російсько-окупаційні війська продовжують стріляти на Донбасі.

Так, упродовж минулої доби, на Різдво, 7 січня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил (ООС).

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"Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У бік Кам’янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.Неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів", - розповіли в ООС.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на ранок 8 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, Україна може отримати додатковий пакет військової допомоги від США: під питанням передавання ПЗРК "Стінгер".

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