Ворог гатив по багатоповерхівках: у Добропіллі є загиблі та поранені

Рятувальна операція триває, кількість жертв та поранених остаточно не відома.

У п'ятницю, 7 березня, росіяни атакували Добропілля на Донеччині. За попередньою інформацією, внаслідок ударів загинуло щонайменше п'ятеро людей, триває рятувально-пошукова операція.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 5 людей загинули, 15 поранені — такі попередні наслідки ударів по Добропіллю. Вже вночі росіяни завдали по місту трьох ударів. За попередньою інформацією, пошкоджено 4 багатоповерхівки", -- йдеться у повідомленні.

Наразі на місці влучань працюють рятувальники, медики, поліція та всі відповідні служби. Триває пошук загиблих та постраждалих, встановлюються обсяги руйнувань.

Вадим Філашкін також закликав жителів прифронтового міста евакуюватись.

"Не наражайте себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!" - написав очільник обласної адміністрації.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару дронами по Одесі, в місті виникла пожежа. Палають промислова будівля та АЗС.

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