Ворог готує провокації: інформація про "зелений коридор" для маріупольців може бути диверсією

Ворог готує провокації: інформація про "зелений коридор" для маріупольців може бути диверсією

Влада повідомить, якщо гуманітарні коридори для цивільних будуть утворювати.

Інформація про коридори так званих "ДНР" для евакуації жителів Маріуполя може бути підготовкою до великої диверсії.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради.

У повідомленні наголошують, що вже були зафіксовані факти, коли російсько-фашистські війська використовували мирних жителів як живий щит, аби прорватися до українських міст.

У міськраді не виключають і навмисного нанесення ударів по колонах мирних для створення пропагандистської картинки на російському телебаченні.

Саме тому радять довіряти лише офіційній інформації. Якщо гуманітарні коридори для цивільних створять, то обов'язково повідомлять про це.

"Путін шукає будь-які способи підняти бойовий дух демотивованих військових", - йдеться у повідомленні.