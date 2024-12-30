Ворог готується до ударів: у РНБО зробили тривожний прогноз щодо запасів дронів та ракет РФ

Росіяни намагаються рухатися на Покровському напрямку, чіплятися за острови на Херсонщині. "Шахеди" також літають, і не варто дивитися на зменшення кількості.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Вони (окупанти - ред.) накопичують дрони, бо в них сталося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до "Шахедів", звідси і зниження кількості в повітрі. У росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і Калібр, а також балістика для нанесення ударів", - зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД вважає, що ворог не хоче завершення війни й робить усе, аби вона продовжувалась.

Раніше аналітики спрогнозували, як може завершитися російсько-українська війна та які сценарії майбутньої безпеки можливі для України.

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