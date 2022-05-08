"Ворог хотів добити поранених": росіяни обстріляли лікарню в місті Оріхів

У суботу, 7 травня, близько 21:00 російські військові завдали удару по лікарні міста Оріхів, що в Запорізькій області.
За попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня. Саме тому інформації про потерпілих та загиблих немає.
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
"Ворог хотів добити поранених та вбити мирних лікарів", - наголосив речник ОВА, полковник Іван Арєф'єв.
Зараз проводяться роботи з відновлення вцілілих корпусів Оріхівської лікарні. На оприлюднених фото видно пошкоджений корпус медичного закладу. У ньому вибито вікна, пошкоджено цегляні стіни. Усередині приміщення вибуховою хвилею вибито двері.
Як повідомлялося, у Луганській області російські військові знищили будівлю сільської школи, в якій від обстрілів ховалися жителі села. Рнаслідок атаки РФ на селище Білогорівка 7 травня о 16:37 спалахнули пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Їхня ліквідація тривала майже чотири години.
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