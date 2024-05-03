Ворог кидає у бій всі сили: військовий розповів про обстановку біля Часового Яру

Окупанти намагаються взяти Часів Яр в оперативне оточення.
За сотенній тиждень російські загарбники не мали тактичного успіху в біля населеного пункту Часів Яр, але кидають всі сили на його захоплення.
Про це заявив командир батальйону БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, інформує Українська правда.
Він заявив, що противник кидає в бій величезну кількість особового складу, техніки і застосовує весь наявний ударно-штурмовий потенціал, який є на поточний момент на даному напрямку.
"Тактично противник діє наступним чином: вони намагаються взяти Новий Часів Яр (це до водогінного каналу) в оперативне оточення, тому рухаються: зверху населений пункт Богданівка, знизу – населений пункт Іванівці. За останній тиждень противник тактичних успіхів не мав, при тому, що на цьому відтинку відбувається близько тридцяти бойових зіткнень щоденно", - розповів Федоренко.
Військовий заявив, що сили оборони чинять зустрічний бій і за позиції йдуть жваві важкі бої.
"Що стосується самого Часового Яру: противнику надзвичайно важливо вскочити в саме місто і зав’язатися в вуличних боях. Тому що якщо ти переважаєш за чисельністю особового складу – вести бої в міській забудові є перевагою. На поточний момент противнику не вдалося зайти в Часів Яр. Бої тривають в лісопосадках, які його оточують і за останній тиждень противник не просунувся", - зазначив Федоренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти скаржаться, що ЗСУ масово знищують їх у районі Часового Яру.
Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт пояснив тактику росіян біля Часового Яру.
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