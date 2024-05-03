Ворог кидає у бій всі сили: військовий розповів про обстановку біля Часового Яру

За сотенній тиждень російські загарбники не мали тактичного успіху в біля населеного пункту Часів Яр, але кидають всі сили на його захоплення.

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Про це заявив командир батальйону БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, інформує Українська правда.

Він заявив, що противник кидає в бій величезну кількість особового складу, техніки і застосовує весь наявний ударно-штурмовий потенціал, який є на поточний момент на даному напрямку.

"Тактично противник діє наступним чином: вони намагаються взяти Новий Часів Яр (це до водогінного каналу) в оперативне оточення, тому рухаються: зверху населений пункт Богданівка, знизу – населений пункт Іванівці. За останній тиждень противник тактичних успіхів не мав, при тому, що на цьому відтинку відбувається близько тридцяти бойових зіткнень щоденно", - розповів Федоренко.

Військовий заявив, що сили оборони чинять зустрічний бій і за позиції йдуть жваві важкі бої.

"Що стосується самого Часового Яру: противнику надзвичайно важливо вскочити в саме місто і зав’язатися в вуличних боях. Тому що якщо ти переважаєш за чисельністю особового складу – вести бої в міській забудові є перевагою. На поточний момент противнику не вдалося зайти в Часів Яр. Бої тривають в лісопосадках, які його оточують і за останній тиждень противник не просунувся", - зазначив Федоренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти скаржаться, що ЗСУ масово знищують їх у районі Часового Яру.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт пояснив тактику росіян біля Часового Яру.

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