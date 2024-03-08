Ворог масовано атакував Донеччину: що відомо про поранених та наслідки

Ймовірно, ворог застосував ЗРК "С-300", КАБ-250 та РСЗВ "Смерч".
Вночі 8 березня, армія РФ завдала масованого удару по Донеччині. Ворог атакував Мирноград, Шахове та Новогродівку. Внаслідок обстрілу четверо людей поранено.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Поранені й наслідки: що відомо
- Мирноград – поранення отримала місцева жителька 64 років. Крім того, в місті пошкоджені підприємство, лікарня, щонайменше 10 багатоквартирних будинків, торговельний об’єкт та 8 автомобілів.
- Шахове Покровського району – ворожий снаряд поцілив у школу, де на той момент перебувала сторож – 48-річна жінка. У неї діагностовано гематоми.
- Новогродка – зі струсом головного мозку, осколковим пораненням й мінно-вибуховими травмами до медичного закладу доставлено 38-річну жінку та чоловіка 77 років.
"В місті пошкоджені щонайменше 64 приватні домоволодіння та 5 авто, 4 адмінбудівлі, медзаклад, 4 двоповерхові житлові будинки і 5 машин. Без електропостачання залишилися майже 4000 абонентів", – додали у відомстві.
Раніше росіяни вбили жінку на Донеччині.
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