Ворог масовано атакував Донеччину: що відомо про поранених та наслідки

Вночі 8 березня, армія РФ завдала масованого удару по Донеччині. Ворог атакував Мирноград, Шахове та Новогродівку. Внаслідок обстрілу четверо людей поранено.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Обстріл Донеччини 8 березня

Поранені й наслідки: що відомо

Мирноград – поранення отримала місцева жителька 64 років. Крім того, в місті пошкоджені підприємство, лікарня, щонайменше 10 багатоквартирних будинків, торговельний об’єкт та 8 автомобілів.

Шахове Покровського району – ворожий снаряд поцілив у школу, де на той момент перебувала сторож – 48-річна жінка. У неї діагностовано гематоми.

Новогродка – зі струсом головного мозку, осколковим пораненням й мінно-вибуховими травмами до медичного закладу доставлено 38-річну жінку та чоловіка 77 років.

"В місті пошкоджені щонайменше 64 приватні домоволодіння та 5 авто, 4 адмінбудівлі, медзаклад, 4 двоповерхові житлові будинки і 5 машин. Без електропостачання залишилися майже 4000 абонентів", – додали у відомстві.

Обстріл Донеччини 8 березня

Раніше росіяни вбили жінку на Донеччині.

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