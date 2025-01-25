Ворог може "дійти прямо до Покровська по залізниці" - військовий оглядач

Після втрати Котлиного з українського боку, у ворога зʼявилася додаткова опція.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Називається вона "дійди прямо до Покровська по залізниці".

"І це погані новини.Бо там далі - виключно чисті поля, вже нема населених пунктів, які б стояли на ній.По відстані це близько 6 км залізничним полотном. Якщо дивитися, як розгорталися події після втрати Авдіївки - то ворог рухався саме вздовж залізниці аж до самої Новогродівки", - йдеться у повідомленні.

"Саме там були Очеретине, Прогрес та інші прой*би за останніх 1,5 року. Я не знаю, чим це закінчиться зараз. Покровськ розділяється майже навпіл саме по залізниці. Поки ворог там накопичується, і може вже найближчим часом робити перші "проби пера", - резюмував Мірошников.

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Нагадаємо, ситуація поблизу Великої Новосілки на Донеччині залишається складною, але у Сил оборони України є плани, щоб не допустити оточення селища ворогом.

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