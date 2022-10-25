Ворог намагався вести наступ, але зазнав втрат і відступив - оперативне командування "Південь"

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але під контролем Сил оборони.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Наносив вогневе ураження по наших позиціях та прилеглих до лінії фронту громадах, в тому числі із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Здійснював атаки і по тилових громадах Миколаївського району, де пошкодив панелі сонячних батарей, але без людських втрат.

Двічі за день силами до взводу і до відділення, відповідно, на двох різних напрямках ворог намагався провести наступальні дії. Під вогневим впливом артилерії і в ході стрілецького бою зазнав втрат і відступив.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються ізолювати Херсон, залишивши місто без зв’язку, теле- та радіомовлення, щоб перешкодити місцевим передавати інформацію Збройним Силам України. Тому місцевих жителів просять за можливості виїхати на підконтрольну Україні територію.

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