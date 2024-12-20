Ворог намагається діяти в бік Нововасилівки, Новооленівки, Українки та Петропавлівки - військовий оглядач

Біля Нововасилівки та Вовкового - бої вже на околицях.
Покровський напрямок: ворог у північно-західній та західній частинах свого виступу намагається діяти в бік Нововасилівки, Новооленівки, Українки та Петропавлівки.
Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
- Біля Нововасилівки та Вовкового - бої вже на околицях.
- Окупант підібрався близько до Солоного, тому незабаром будуть штурмові дії вже самого села.
- За Піщане розпочалися бої.
- Від району Даченського окупант рушив на Новоукраїнку з подальшою метою розпочати бої за Чунишине.
- А від північних околиць цього села до крайніх хат Покровська - всього 2 км (одне поле).
- Сонцівка була втрачена, і здається, що тепер основна задача на тій ділянці для наших воїнів буде полягати в утриманні Петропавлівки та Дачного. Бо в інших н.п., що залишаються, особливо не посидиш в обороні.
- На іншому фланзі, у районі Лисівки поновилися більш інтенсивні наступальні дії ворога. Поки без особливих успіхів.
"Ситуація в цілому не з приємних та має тенденцію на подальше погіршення", - заявив оглядач.
Нагадаємо, на Покровському напрямку ворог накопичив велику кількість сил і засобів, щоб прорватися до самого міста, а саме противник сконцентрував там 150 тисяч особового складу, певну кількість бронетехніки та авіації.
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