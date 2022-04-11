Служба в ЗСУ і в територілаьній обороні: чим відрізняється

Ворог намагається наступати та взяти під контроль окремі населенні пункти: ранкове зведення Генштабу станом на 11 квітня

Ворог намагається наступати та взяти під контроль окремі населенні пункти: ранкове зведення Генштабу станом на 11 квітня

Противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України.

Розпочалася 47 доба героїчного протистояння українського народу проти рашистських загарбників.

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У Генштабі розповіли оперативну інформацію станом на ранок 11 квітня 2022 року.

Противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Скоріш за все, окупанти намагатимуться відновити наступ.

Також ворог готує та відправляє техніку та особовий склад в РФ для у часті у війні на території України.

Окупанти готують для нападу на Україну 60 окрему мотострілецьку бригаду. Вона воюватиме на теритрії Донеччини. Також, для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Ворог відчуває гостру потребу під час комплектування посад водіїв та механіків-водіїв. Відправка цього підрозділу запланована на другу половину квітня цього року.

У Генштабі також не виключають провокацій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.

"Імовірно, противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їх знищення або виведення з ладу", - повідомляють у Генштабі.

На кордоні з Білорус підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

У Харківській області окупанти обстрілюють з артилерії місто Харкоів та частково блокують його.

На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА “Орлан-10”.

Дві БТГ рашистів намагалися наступанти на сили ЗСУ в Довгенькому та Дмитрівці, але безуспішно.

"На Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, успіху не мав. У місті Маріуполь, за підтримки артилерії та авіації, окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу “Азовсталь” та морського порту", - повідомляють у Генштабі.

У Херсонській області окупанти з артилерії обстріляли позції ЗСУ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка і Мар’янське.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито чотири атаки ворога, знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

Нагадаємо, що на Харківщині окупанти майже повністю знищили село Вільхівка. Раніше населений пункт був під контролем загарбників. Втім, нещодавно ЗСУ звільнили село від окупантів. Слідча група, яка вирушила фіксувати військові злочини армії РФ, повідомила, що село майже знищене ворогом.