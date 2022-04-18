Служба в ЗСУ і в територілаьній обороні: чим відрізняється

Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії: ранкове зведення Генштабу станом на 18 квітня

Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії: ранкове зведення Генштабу станом на 18 квітня

Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури країни.

В Україні розпочалася 54 доба протистояння українського народу російським окупантам.

Про те, як минула 53 доба, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України, а ЗС РФ завершують . створення наступального угруповання на сході України. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури країни.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено, але в цих районах ворог проводить радіоелектронну розвідку. З території РБ фіксується вивезення залізничним транспортом пошкодженої бронетехніки збройних сил РФ.

На Сіверському напрямку окупанти посилюють контроль ділянок фронту. У прикордонних Брянській та Курській областей РФ та на пунктах пропуску ворог обладнує позиції. Не виключається задіяння диверсійно-розвідувальних груп та ракетні удари з території РФ.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ.

"З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов. На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське", - повідомляють у Генштабі.

Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

Окупант пробує закріпитись в районах населенних пунктів Кремінна та Рубіжне, безуспішно штурмував Новотошківське, Попасну, Авдіївку та Мар’їнку.

"На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій, продовжує здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку. Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області", - повідомляють у Генштабі.

Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп противника.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 20 атак ворога, знищено 10 танків, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки, а також 5 артилерійських систем противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено п’ять повітряних цілей: 1 літак, 3 вертольоти та 1 БПЛА.

Нагадаємо, що росіяни готують провокацію в тимчасово захопленому Херсоні: в районі Антонівського мосту вони розвертають "Гради", щоб обстріляти місто та звинуватити в цьому ЗСУ.