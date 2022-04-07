Ворог намагається прорвати оборону і зосереджується на наступі: зведення Генштабу ЗСУ станом на 7 квітня

Ворог намагається прорвати оборону і зосереджується на наступі: зведення Генштабу ЗСУ станом на 7 квітня

Зараз окупанти основні зусилля зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України.

В Україні розпочалася 43 доба героїчної оборони України з моменту російського вторгнення.

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Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію в Україні станом на 06.00 7 квітня 2022 року щодо російського вторгнення.

Зараз окупанти основні зусилля зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України. Її мета - встановити контроль над Донецькою та Луганською областях.

Ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках, надалі блокує місто Харків та здійснює артилерійські обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли Попасної, щоб видити сили ЗСУ та відновити наступ на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів і намагається відновити боєздатність своїх підрозділів. Продовжує проводити жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Частина виведених військ окупантів розмістили на кордонах з Україною. Військові відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.

В РФ шукають людські ресурси, тому комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів

"Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці. Також, на території так званої придністровсько-молдавської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство", - повідомляють у Генштабі.

Окупанти продовжуют терироризувати міісцеве населення та примусово вивозити жителів Маріуполя на окуповані території Донецької області.

За добу ЗСУ знищили 1 крилату ракету окупанті, безпілотник та літак.

Нагадаємо, що близько 60 військовослужбовців із Пскова відмовилися їхати воювати на територію України, повідомляють наші джерела. Після перших днів війни вони були спочатку виведені на територію Білорусі, після чого повернулися до місця дислокації до Пскова.