"Ворог намагається проводити атакувальні дії на кількох напрямках": командувач Сил оборони генерал Наєв відвідав передову

Генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції ЗСУ в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

Він доправив окремим підрозділам оснащення та медикаменти.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Під час робочої поїздки до Луганської, Донецької та Запорізької областей командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав райони виконання бойових завдань угрупувань військ, які боронять Україну в північно-східній, східній та південно-східній операційних зонах.

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За словами командувача, обстановка в районах виконання завдань відповідними угрупуваннями сил оборони залишається складною.

"На більшості з напрямків тривають позиційні бої. Найбільш гаряче саме на Луганщині, де ворог намагається проводити атакуючі дії на Світлодарському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Святогірському напрямках", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, командир, який командує даним угрупуванням військ – досвідчений бойовий генерал.

"За дуже короткий термін він зосередив відповідні зусилля особового складу щодо адекватного реагування на ворожі наміри. Зараз їх виконання триває та не припиняється", - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час перебування на передових позиціях, командувач Сил оборони передав особовому складу однієї з бригад, вже понад місяць відбиває атаки противника та виконує покладені на неї завдання на Донеччині, генератори, акумулятори, прилади нічного бачення та медичне обладнання.

-Окрім гуманітарної допомоги, цього дня воїни, які відзначилися ефективним діями у боях із противником, урочисто отримали відомчі відзнаки просто на передовій.

Нагадаємо, що українські захисники проводять успішні контратаки в Херсонській області та вдало стримують сили РФ у Сєвєродонецьку.

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