Ворог намагається тримати в напруженні цивільне населення - оперативне командування "Південь"

Противник операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.
Наявними силами активних дій проводити не наважується, нових ударних угруповань не створює.
Підступну тактику ракетних ударів продовжує використовувати, як засіб бойового і психологічного тиску і на сили оборони, і на мирних жителів.
Так, внаслідок ранкового ракетного удару крилатими ракетами повітряного базування по Миколаєву, коли рашисти поцілили у промисловий об’єкт, вщент розбили спортивний клуб та знову влучили просто у житловий район, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, трансформаторну підстанцію: 2 людини загинули, 20поранено, серед них 2 дитини.
Вдень ворог здійснив ще й артилерійський обстріл передмістя Миколаєва щонайменше 10 152 мм снарядами. Суттєвих руйнувань та втрат серед населення нема.
«Так ворог намагається тримати в напруженні населення вивільнених і прилеглих до лінії зіткнення територій та деморалізувати стан військ імітацією своєї присутності в тилу», - йдеться у повідомленні.
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