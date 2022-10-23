Ворог намагається утримувати оборону в умовах обмеженої логістики - оперативне командування "Південь"

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Сили оборони утримують займані рубежі, на вивільнених територіях проводять стабілізаційні заходи. Противник намагається утримувати оборону в умовах обмеженої логістики, деморалізації духу військових, проведення заходів евакуації державних установ та керівного складу.

Водночас продовжується контрбатарейне протистояння вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по українських позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети, в тому числі і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати ракетними ударами з неба, дронами-камікадзе, реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією.

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Ракетний обстріл України 22 жовтня

Нагадаємо, що російські війська 22 жовтня 2022 року масово обстріляли ракетами енергетичні об’єкти України у низці областей. Внаслідок ворожих ударів без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти випустили 36 ракет, більшість із яких вдалося збити. Президент заявив, що світ може і повинен зупинити цей терор.

Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав геноцидом російські атаки по важливій цивільній інфраструктурі України.

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