Ворог намагається вразити прилеглі до лінії фронту громади та тилові райони - оперативне командування "Південь"

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

Протягом дня наносив вогневе ураження по українських позиціях, прилеглих до лінії фронту громадах, а також по тилових районах, де уражає об'єкти критичної інфраструктури, із застосуванням стратегічної та армійської авіації, реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів.

З метою уточнення положення українських військ та корегування вогню артилерії продовжує активно застосовувати БпЛА.

Ситуація на півдні

Окупанти на півдні частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій.

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