Ворог намагається взяти під контроль кілька населенних пунктів Донеччини - Генштаб

Ворог намагається взяти під контроль кілька населенних пунктів Донеччини - Генштаб

Ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, успіху не мав.

Окупанти проводять атаки на Донеччині і намагаються взяти під контроль кілька населенних пунктів.

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Про це повідомляють у Генштабі.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

"Ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, успіху не мав.У місті Маріуполь, за підтримки артилерії та авіації, окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу “Азовсталь” та морського порту", - йдеться в повідомленні.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито чотири атаки ворога, знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

Нагадаємо, що Російські окупанти будуть і далі обстрілювати ракетами транспортну інфраструктуру міст України, щоб позбавити наших захисників постачання.

Нагадаємо, закривавлену дитячу іграшку із залізничного вокзалу в місті Краматорську, який обстріляли російські окупанти, передадуть до представництва ООН, щоб зафіксувати цей жахливий воєнний злочин, скоєний проти мирного населення України.

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