"Ворог намагається змінити тактику": боєць про ситуацію у районі Бахмута

У районі Бахмута ворог намагається повернути втрачені позиції. Втім, успіхів російські війська не мають.

Про це розповів сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич в ефірі телеканалу "Еспресо".

Росіяни роблять ставку на БпЛА

Як відзначив захисник, 92-га окрема штурмова бригада з іншими бригадами працюють тривалий час на південному напрямку Бахмута. Там наші воїни перебувають в активній обороні.

"Наразі ніяких тактичних і територіальних успіхів ворог не має. Сили оборони роблять все необхідне для того, щоб росіяни не просунулися. Штурми відбуваються постійно, ворог намагається повернути втрачені позиції", – стверджує військовослужбовець ЗСУ.

Маляревич наголошує: ворог накопичив достатньо сил та засобів, щоб штурмувати позиції ЗСУ біля Бахмута. Росіянам постійно надходить підкріплення. Активно розвивається, зокрема, дронова компонента.

"Противник намагається змінювати тактику, більше застосовуючи дронів. Тобто, якщо раніше попереду була піхота й техніка, то наразі дрони стають першими. Росіяни зараз роблять ставку на БПЛА", – пояснив Олесь Маляревич.

Раніше командир підрозділу бригади "Рубіж" розповів, де саме росіяни найактивніше атакують на Бахмутському напрямку.

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