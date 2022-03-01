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Ворог не дає евакуювати населення: на сході 40 тис. українців залишилися без їжі та світла

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Ворог не дає евакуювати населення: на сході 40 тис. українців залишилися без їжі та світла

УНІАН

Складна ситуація, зокрема, у Волновасі.

Через російську агресію лише на сході України близько 40 тисяч людей залишилися без світла та їжі, адже ворог не дає евакуювати місцеве населення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, наразі складна гуманітарна ситуація склалася на сході. "Особливо гостро стоїть питання евакуації людей із міст Волноваха, Сартана, Таланівка, де тривають активні бойові дії. Але російська сторона не дала відповіді щодо евакуації населення", - повідомив міністр.

Крім того, критична ситуація склалася у місті Буча Київської області.

"Уряд вже створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками та пальним. Зараз вибудовується логістика із передачі гуманітарних вантажів до міст, що їх найбільше потребують", - наголосив  Монастирський.

Як повідомлялось, українські захисники 1 березня на донецькому напрямку взяли у полон примусово мобілізованих жителів ОРДЛО та ліквідували "елітні" війська РФ.

Путін оголосив про початок спеціальної військової операції на Донбасі.

Путін оголосив про початок спеціальної військової операції на Донбасі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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