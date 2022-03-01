Ворог не дає евакуювати населення: на сході 40 тис. українців залишилися без їжі та світла

Ворог не дає евакуювати населення: на сході 40 тис. українців залишилися без їжі та світла

Складна ситуація, зокрема, у Волновасі.

Через російську агресію лише на сході України близько 40 тисяч людей залишилися без світла та їжі, адже ворог не дає евакуювати місцеве населення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, наразі складна гуманітарна ситуація склалася на сході. "Особливо гостро стоїть питання евакуації людей із міст Волноваха, Сартана, Таланівка, де тривають активні бойові дії. Але російська сторона не дала відповіді щодо евакуації населення", - повідомив міністр.

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Крім того, критична ситуація склалася у місті Буча Київської області.

"Уряд вже створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками та пальним. Зараз вибудовується логістика із передачі гуманітарних вантажів до міст, що їх найбільше потребують", - наголосив Монастирський.

Як повідомлялось, українські захисники 1 березня на донецькому напрямку взяли у полон примусово мобілізованих жителів ОРДЛО та ліквідували "елітні" війська РФ.