Ворог не гребує обстрілами населених пунктів касетними боєприпасами: тривають бойові дії на лінії зіткнення

Розвиток подій в операційній зоні насичений та динамічний.
Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 31 травня.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у Facebook.
- Тривають бойові дії на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу українських сил. Спецпідрозділами рашистів підірвано мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки.
- Продовжуючи вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем, ворог не гребує обстрілами населених пунктів касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» та гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон" калібром 203 мм.
- Саме так був атакований Миколаїв. Снаряди розривалися просто у дворі багатоквартирних будинків, нищили господарчі споруди, гаражі містян, пошкодили мережу електропостачання. В багатьох будинках вибиті шибки. Декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Жертв та постраждалих немає.
Наразі у миколаївських лікарнях перебуває 260 громадян, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 37 постраждалих отримало допомогу амбулаторно.
Як повідомлялося, бойові дії на території Харківської області тривають. Окупанти країни-агресорки намагалися контратакувати в районі села Довгеньке Ізюмського району. Втім, загарбники успіху не мали і відступили. Українські військові тримають позиції і завдають окупантам втрат.
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