"Ворог не мав їх бачити": перед полоном співробітник СБУ таємно здав шеврони

З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий". Під час виходу з "Азовсталі", він таємно здав свої шеврони, аби окупанти не довідалися, хто він насправді.

Виконувач обов'язків очільника СБУ Василь Малюк розповів, що зберіг шеврони "Бурого", аби після звільнення з полону повернути їх. Малюк наголосив, що ворог не мав побачити символіку СБУ, тому "Бурому" довелося вигадувати легенду для окупантів і підтримувати її до кінця.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Малюк розповів, що "Бурий" до останньої хвилини пліч-о-пліч з "Редісом" боронив "Азовсталь". Перед тим як потрапити до ворожого полону, він встиг з дотриманням вимог конспірації передати СБУ свої шеврони.

"Я чекав цю мить, коли ми зможемо їх (шеврони - ред.) повернути. Вони з нашою символікою, і ворог не мав їх бачити. Ви витримували легенду до кінця...Для мене велика честь: особисто повернути ці шеврони, як символ вашого повернення до команди Служби безпеки", - сказав виконувач обов’язки очільника СБУ.

До повномасштабного вторгнення Росії "Бурий" працював у маріупольському управлінні СБУ та займався протидією незаконним збройним формуванням так званої "ДНР". Коли ворог пішов штурмом, "Бурий" разом з іншими колегами став на захист міста. Координуючись зі штабом полку "Азов", він продовжив виконувати свою роботу: викривав російські агентурні мережі, коригувальників вогню та зрадників.

Завдяки його роботі вдалося отримати важливу інформацію від захоплених у полон окупантів, виявити місця утримання українських полонених та ідентифікувати особи їхніх катів.

Пізніше разом із бійцями ЗСУ "Бурий" брав участь у розмінуванні дороги, якою мали вивозити поранених. Самого ж "Бурого" у квітні було поранено після танкового обстрілу.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся історичний обмін полоненими - Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Читайте також: