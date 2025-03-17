Ворог не припиняє обстріл громад на Сумщині: є загиблий і поранені

Росіяни атакували 13 сумських громад.
Протягом дня росіяни здійснили 114 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Середино-Будська громади.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
- Білопільська громада: ворог скинув вибухові пристрої з БпЛА (3 вибухи), бив з мінометів (2 вибухи), FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа та пошкоджено легковий автомобіль.
- Юнаківська громада: здійснено скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), артилерійські обстріли (21 вибух), удар FPV-дронами (10 вибухів), обстріли з танку (2 вибухи).
- Новослобідська громада: завдано удари FPV-дронами (2 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни атакували FPV-дронами (17 вибухів), з артилерії (11 вибухів), з РСЗВ "Град" (8 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (25 вибухів).
- Чередино-Будська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удари FPV-дронами (13 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також був мінометний обстріл. Внаслідок обстрілу загинула цивільна особа.
- Миропільська громада: здійснено пуски авіаційних бомб типу КАБ (7 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух). В результаті удару дрона в автомобіль, який перевозив хліб, отримала поранення цивільна особа.
- Хотінська громада: ворог вдарив FPV-дронами (2 вибухи), з артилерії (2 вибухи).
- Миколаївська громада: росіяни атакували FPV дроном (1 прихід).
- Хутір-Михайлівська громада: завдано FPV дроном (1 вибух).
- Великописарівська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), артилерійський обстріл (10 вибухів).
- Шосткинська громада: здійснено удар баражуючими боєприпасами (2 вибухи).
- Сумська громада: зафіксовано ракетний обстріл (1 вибух).
- Есманьська громада: відбулася атака ударного БпЛА (1 вибух).
Як повідомлялося, росіяни з усіх сил намагаються прорватися на Сумщину та відрізати шляхи постачання ЗСУ в Курській області РФ.
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