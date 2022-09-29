Ворог не припиняє повітряну розвідку: українські військові збивають дрони

Не припиняється ворожими підрозділами повітряна розвідка.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
В протидію цієї активності три безпілотних розвідники типу «Орлан-10» українськими підрозділами збиті.
Продовжуючи обстріли наших позицій та прилеглих до лінії фронту територіальних громад із цивільним населенням з різних видів озброєння, ворог наніс ще й 6 авіаударів, в тому числі трьома крилатими ракетами типу «повітря – повітря» по літаках наших Повітряних Сил. Без втрат нашої авіації.
Ввечері ворожою авіацією завдано ракетний удар п'ятьма ракетами класу «повітря – поверхня» Х-59 в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя. 4 ракети знищено силами протиповітряної оборони Повітряного командування “Схід”, 1 влучила в підприємство з переробки зернових на Криворіжжі. Є пошкодження виробничих об'єктів. Без людських втрат.
Як раніше повідомив глава держави Володимир Зеленський, на Донеччині зараз найскладніша ситуація, ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати окупантів.
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