Ворог не зупиняється: 31 вибух на Сумщині унаслідо ударів мінометів та артилерії

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 26 червня 2023 року.
Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння.
Про це інформує Сумська ОВА.
Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади.
- Есманська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 приходи) та артобстріл (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів).
- Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина.
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