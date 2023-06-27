Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог не зупиняється: 31 вибух на Сумщині унаслідо ударів мінометів та артилерії

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
58
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворог не зупиняється: 31 вибух на Сумщині унаслідо ударів мінометів та артилерії

Ворог не зупиняється в своїх обстрілах / Фото: Суспільне

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 26 червня 2023 року. 

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння.

Про це інформує Сумська ОВА. 

Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади.

  •   Есманська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).
  • Шалигинська громада: був  мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 приходи) та артобстріл (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів).
  • Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
58
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація