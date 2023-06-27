Ворог не зупиняється: 31 вибух на Сумщині унаслідо ударів мінометів та артилерії

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 26 червня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння.

Про це інформує Сумська ОВА.

Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади.

Есманська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).

Шалигинська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 приходи) та артобстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (12 вибухів).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина.