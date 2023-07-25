Ворог не зупиняється в обстрілах Сумщини: пошкоджені житлові будинки і ЛЕП

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 24 липня 2023 на Сумщині.

Протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 101 вибух.

Про це пише Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали 17 населених пунктів у семи територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Юнаківській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській.

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Великописарівська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), АГС (3 вибухи), САУ (3 вибухи), артилерія (3 вибухи).

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Новослобідська громада: мінометний обстріл ( 26 вибухів). За попередньою інформацією, пошкоджено житловий будинок та ЛЕП.

Краснопільска громада: обстріл зі САУ (6 вибухів), ствольна артилерія (3 вибухи), мінометний обстріл (13 вибухів), артилерійський обстріл (9 вибухів). Пошкоджено два приватних житлових будинки, ЛЕП.

Середино-Будська громада: ствольна артилерія (6 вибухів), артобстріл (2 вибухи). Пошкоджено два приватні житлові будинки.

Білопільська громада: ствольна артилерія (3 вибухи, 2 виходи), мінометний обстріл (2 вибухи), артобстріл (4 вибухи). Пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватних будинки, госпбудівля.

Юнаківська громада: обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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