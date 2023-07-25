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Ворог не зупиняється в обстрілах Сумщини: пошкоджені житлові будинки і ЛЕП

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог не зупиняється в обстрілах Сумщини: пошкоджені житлові будинки і ЛЕП

Ворог продовжує знищувати Сумщину / Фото: Суспільне

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 24 липня 2023 на Сумщині.

Протягом дня ворог здійснив  24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 101 вибух.

Про це пише Сумська ОВА. 

  • Обстрілів зазнали  17 населених пунктів у семи територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Юнаківській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській.
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), АГС (3 вибухи), САУ (3 вибухи), артилерія (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: мінометний обстріл ( 26 вибухів). За попередньою інформацією, пошкоджено житловий будинок та ЛЕП.
  • Краснопільска громада: обстріл зі САУ (6 вибухів), ствольна артилерія (3 вибухи), мінометний обстріл (13 вибухів), артилерійський обстріл (9 вибухів). Пошкоджено два приватних житлових будинки, ЛЕП.
  • Середино-Будська громада: ствольна артилерія (6 вибухів), артобстріл (2 вибухи). Пошкоджено два приватні житлові будинки.
  • Білопільська громада: ствольна артилерія (3 вибухи, 2 виходи), мінометний обстріл (2 вибухи), артобстріл (4 вибухи).  Пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватних будинки, госпбудівля. 
  • Юнаківська громада: обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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Перегляди
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