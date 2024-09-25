Ворог нещадно тероризує Запоріжжя: в ОВА розповіли про наслідки чергового обстрілу (відео)

Російські загарбники завдали руйнівного удару по Запоріжжю 24 вересня.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він заявив, що у Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки.

"Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог КАБами атакував Запоріжжя, в результаті чого є загиблий, поранені та руйнування.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вбили людину у Запоріжжі.

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