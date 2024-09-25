Ворог нещадно тероризує Запоріжжя: в ОВА розповіли про наслідки чергового обстрілу (відео)

Внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки.
Російські загарбники завдали руйнівного удару по Запоріжжю 24 вересня.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він заявив, що у Комунарському районі міста внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки.
"Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог КАБами атакував Запоріжжя, в результаті чого є загиблий, поранені та руйнування.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вбили людину у Запоріжжі.
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