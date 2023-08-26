Ворог ніяк не заспокоїться: зафіксовано 164 вибухи на Сумщині 

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 25 серпня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Зафіксовано 164 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Шалигинська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська громади.

Есманська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (31 вибух).

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (38 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

Хотінська громада: росіяни здійснили скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух) та обстріл з танку (5 вибухів) та з мінометів (14 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (10 вибухів), з АГС (5 вибухів) та обстріл з танку (6 вибухів).

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Середино-Будська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (27 вибухів) та обстріл з АГС (15 вибухів).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше росіяни вбили освітян, завдавши удару по школі на Сумщині.

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