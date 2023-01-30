Ворог ніяк не заспокоюється: Сумщину за добу обстріляли 72 рази

Територія Сумської області знову опинилася під обстрілом окупантів.

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21:00 29 січня 2023.

Про це інформує у повідомленнях Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня ворог здійснив обстріли 6 територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Есманьської, Краснопільської, Миропільської, Юнаківської. Було зафіксовано 72 прильоти.

Юнаківська громада: на територію громади росіяни з БПЛА скинули 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ). Також ближче до вечора був мінометний обстріл − 6 прильотів.

Есманьська громада: ворог стріляв зі стрілецької зброї − 2 кулеметні черги.

Білопільська громада обстрілювалась росіянами з мінометів (після 12.00 − 20 прильотів, після 13.30 − 12 прильотів і після 15.00 − ще 7) та гранатометів (30 прильотів з АГС).

Краснопільська громада: теж росіяни скинули з БПЛА 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ).

Великописарівська громада: по селищу Велика Писарівка ворог з БПЛА скинув 2 вибухових пристрої (типу ВОГ).

Миропільська громада: по території громади росіяни били з мінометів − 5 прильотів.

«Попередньо − в усіх випадках без жертв та руйнувань.Віримо в наших захисників і захисниць», - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Сумській області: обстріли ворога

Нагадаємо, що раніше ворог здійснив 60 ударів по громадах Сумщини. На щастя, минулося без жертв.

Також напередодні окупанти розстріляли машину волонтерів, які розвозили Сумщиною хліб. З машини силовики дістали 40 куль.

До того ж жителі Сумщини дивом вціліли після того, як їхній будинок обстріляла РФ. Росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії.

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