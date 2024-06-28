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Ворог ніяк не зупиниться: на Сумщині пролунало 102 вибухи

Ворог ніяк не зупиниться: на Сумщині пролунало 102 вибухи

Окупанти обстрілюють Сумщину. / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Росіяни нещадно обстрілюють Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 27 червня 2024 року. 

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

  • Миропільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
  • Великописарівська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (7 вибухів).
  • Краснопільська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (21 вибух), артобстріли (9 вибухів).
  • Юнаківська громада: зафіксовано здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів).
  • Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (8 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи), мінометів (2 вибухи), артобстріли (4 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Хотінська громада: відбувся пуск 4 ракет (4 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  • Миколаївська громада: росіяни били за артилерії (3 вибухи).
  • Також зафіксовано атаку дроном-камікадзе на території Охтирського району (1 вибух).

Удар по Шостці! Людей на Сумщині закликають евакуюватися!

Удар по Шостці! Людей на Сумщині закликають евакуюватися!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що на Сумщині пролунало 52 вибухи, є поранені

Також раніше стала відома ситуація на кордоні Сумської області: чи готуються росіяни до наступу там

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