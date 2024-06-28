Ворог ніяк не зупиниться: на Сумщині пролунало 102 вибухи

Росіяни нещадно обстрілюють Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 27 червня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
- Великописарівська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (7 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (21 вибух), артобстріли (9 вибухів).
- Юнаківська громада: зафіксовано здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів).
- Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (8 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи), мінометів (2 вибухи), артобстріли (4 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: відбувся пуск 4 ракет (4 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Миколаївська громада: росіяни били за артилерії (3 вибухи).
- Також зафіксовано атаку дроном-камікадзе на території Охтирського району (1 вибух).
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що на Сумщині пролунало 52 вибухи, є поранені.
Також раніше стала відома ситуація на кордоні Сумської області: чи готуються росіяни до наступу там.
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