Ворог ніяк не зупиниться: на Сумщині пролунало 102 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 27 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).

Великописарівська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (7 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (21 вибух), артобстріли (9 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів).

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Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (8 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (4 вибухи), мінометів (2 вибухи), артобстріли (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Хотінська громада: відбувся пуск 4 ракет (4 вибухи).

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Миколаївська громада: росіяни били за артилерії (3 вибухи).

Також зафіксовано атаку дроном-камікадзе на території Охтирського району (1 вибух).

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що на Сумщині пролунало 52 вибухи, є поранені.

Також раніше стала відома ситуація на кордоні Сумської області: чи готуються росіяни до наступу там.

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