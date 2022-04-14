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Ворог обстріляв Чернігівщину із забороненої зброї (фото)

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Ворог обстріляв Чернігівщину із забороненої зброї (фото)

Оперативне командування "Північ"

Росіяни поцілили в один з приватних будинків в районі Городні.

Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

"Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У»", - зазначено у дописі.

Оперативне командування
Оперативне командування "Північ"
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Сумською областю є війська окупантів, утім влада запевняє, що місцевим жителям наразі евакуюватися з території регіону не потрібно.

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