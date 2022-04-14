Ворог обстріляв Чернігівщину із забороненої зброї (фото)

Росіяни поцілили в один з приватних будинків в районі Городні.
Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння.
Про це повідомило оперативне командування "Північ".
"Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У»", - зазначено у дописі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Сумською областю є війська окупантів, утім влада запевняє, що місцевим жителям наразі евакуюватися з території регіону не потрібно.
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