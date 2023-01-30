Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог обстріляв Херсонщину забороненими запалювальними боєприпасами

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
9
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворог обстріляв Херсонщину забороненими запалювальними боєприпасами

Фото: ТСН.ua

У ніч проти 30 січня у Херсоні було неспокійно.

У Херсоні знову було чутно вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Також російські військові обстріляли населенні пункти Бериславського району забороненими запалювальними боєприпасами. Відповідне відео з'явилося у соціальних мережах Херсонської обласної військової адміністрації.

До того у соціальних мережах очевидці повідомляли про обстріли у Станіславі.

Нагадаємо, що 29 січня 203 року російські військові масовано обстріляли з артилерії житлові квартили Херсона. За інформацією ОВА, станом на 17.35 29 січня відомо про 9 постраждалих: 3 людини загинули (2 чоловіки та 1 жінка), 6 – отримали поранення. 

Читайте також:

Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона

Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація