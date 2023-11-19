Ворог обстріляв місто на Сумщині: на подвір’ї будинку загинув чоловік (фото)

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста з міномета.
У неділю, 19 листопада, у місті Середина-Буда Сумської області внаслідок мінометного обстрілу загинув мирний житель.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, опублікувавши фото з місця воєнного злочину російської армії.
Обстріл стався близько 18:30. За попередньою інформацією, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру міста з міномета.
“Внаслідок атаки окупантів на території власного домоволодіння загинув чоловік”, - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, російські окупаційні війська від ранку 19 листопада двічі атакували Херсон.
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