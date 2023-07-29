Ворог обстріляв Сумщину з гелікоптерів, мінометів та гранатометів: яка ситуація

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 28 липня 2023.

Протягом дня ворог здійснив 12 обстрілів. Зафіксовано 85 вибухів.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Обстріляно 10 населених пунктів у 6 територіальних громадах:

Білопільській, Краснопільській, Миропільській, Глухівській, Дружбівській та Середино-Будській.

Краснопільська громада: мінометний обстріл (28 вибухів).

Білопільська громада: двома ворожими гелікоптерами здійснено пуски ракет типу НАР (7 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів).

Глухівська громада: обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи), артобстріл (5 вибухів).

Дружбівська громада: обстріл з гранатомету (3 вибухи).

Миропільська громада: обстріл з гранатомету (20 вибухів).

Середино-Будська громада: мінометний обстріл (10 вибухів).

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

Читайте також: