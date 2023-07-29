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Ворог обстріляв Сумщину з гелікоптерів, мінометів та гранатометів: яка ситуація

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог обстріляв Сумщину з гелікоптерів, мінометів та гранатометів: яка ситуація

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 28 липня 2023. 

Протягом дня ворог здійснив 12 обстрілів. Зафіксовано 85 вибухів.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах. 

  • Обстріляно 10 населених пунктів у 6 територіальних громадах:

Білопільській, Краснопільській, Миропільській, Глухівській,  Дружбівській та Середино-Будській.

  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (28 вибухів).
  • Білопільська громада: двома ворожими гелікоптерами здійснено пуски ракет типу НАР   (7 вибухів),  мінометний обстріл (7 вибухів).
  • Глухівська громада: обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи), артобстріл (5 вибухів).
  • Дружбівська громада: обстріл з гранатомету (3 вибухи).
  • Миропільська громада: обстріл з гранатомету (20 вибухів).
  • Середино-Будська  громада: мінометний обстріл (10 вибухів).

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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Перегляди
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