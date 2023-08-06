Ворог обстріляв сумські прикордонні громади з артилерії та мінометів: зафіксовано 119 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 5 серпня 2023 року.
Протягом дня було здійснено 15 ворожих обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 119 вибухів.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
- Обстріляно 13 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській.
- Краснопільська громада: мінометний обстріл (16 вибухів).
- Білопільська громада: артилерійський обстріл (13 вибухів), гранатомет (19 вибухів).
- Юнаківська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
- Есманська громада: мінометний обстріл (30 вибухів).
- Середино-Будська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).
- Шалигінська громада: артилерійський обстріл (11 вибухів).
- Новослобідська громада: артилерійський обстріл (11 вибухів), гранатомет (14 вибухів). Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Пошкоджено приватний житловий будинок, літню кухню.
Вночі та вранці 5 серпня військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.
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