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Ворог обстріляв сумські прикордонні громади з артилерії та мінометів: зафіксовано 119 вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог обстріляв сумські прикордонні громади з артилерії та мінометів: зафіксовано 119 вибухів

Ворон продовжує нищити українські міста та села / Фото: Суспільне

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 5 серпня 2023 року.

Протягом дня було здійснено 15 ворожих обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 119 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

  • Обстріляно 13  населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській.
  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (16 вибухів).
  • Білопільська громада: артилерійський обстріл (13 вибухів), гранатомет (19 вибухів).
  • Юнаківська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Есманська громада: мінометний обстріл (30 вибухів).
  • Середино-Будська громада: мінометний обстріл  (2 вибухи).
  • Шалигінська громада: артилерійський обстріл (11 вибухів).
  • Новослобідська громада: артилерійський обстріл (11 вибухів), гранатомет (14 вибухів). Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Пошкоджено приватний житловий будинок, літню кухню.

Вночі та вранці 5 серпня військові РФ п'ять разів обстрілювали територію Сумщини. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.

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Перегляди
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