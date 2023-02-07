Ворог обстріляв у Вовчанську будівлю поліклініки, розпочалася пожежа

Окупанти продовжують завдавати удари по цивільній інфраструктірі України.
Під час обстрілу в Вовчанську уламки пошкодили будівлю і дві автівки.
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я у соціальних мережах.
Унаслідок обстрілу загорілася будівля поліклініки.
Армія РФ продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти.
Нагадаємо, армія РФ раніше обстрілювала Нікопольський район у Дніпропетровській області. Окупанти скерували близько десятка снарядів.
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