Ворог обстріляв Запоріжжя: кількість загиблих та постраждалих зросла 

На місці терористичної атаки росіян тривають пошуково-рятувальні роботи.
На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти.
Про це інформує Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради у повідомленні у соціальних мережах.
Частково зруйновано квартири у двох підʼїздах будинку.
Людям продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті Незламності.
Також у Запоріжжі тимчасово закрито рух тролейбусів та автобусів по проспекту Соборному, на ділянці від площі Свободи до площі Транспортної.
Про це інформує Суспільне. Запоріжжя.
Також тимчасово закрито рух трамваїв на вокзал «Запоріжжя-І» та у напрямку вул. Іванова, повідомили в Запорізькій міськраді.
"Вночі працювали на місці кривавого терористичного акту росіян - багатоповерхівка в центрі міста, де мирно спали люди. На жаль, кількість загиблих зросла до 2 осіб, поранених - до 3 людей, ще 3 людей вважаються безвісти зниклими. Жителів евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу.
Будинок відновимо, а ось загиблим - вічна пам‘ять. Людей не повернути. На місці продовжують працювати екстрені служби.
Дякую рятувальникам, що з ризиком для життя розбирають завали, що завжди перші там, де небезпечно. Дякую медикам - лікуєте, знеболюєте, витягаєте з того світу. Дякую правоохоронцям - захищаєте, забезпечуєте порядок. Дякую всім небайдужим, що допомагають, не залишаються осторонь.
Для всіх, хто не зміг розв'язувати проблему чи хто шукає людину після трагедії - нагадую, що обласна військова адміністрація завжди доступна. Телефон “гарячої лінії”: 0800503508", - заявив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
До того ж у Запоріжжі унаслідок ворожої атаки є зниклі безвісти.
Аварійно-пошукові заходи на місці влучання ворожої ракети тривають.
Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів.
А також раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку.
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