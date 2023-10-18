Ворог обстріляв Запоріжжя: кількість загиблих та постраждалих зросла 

На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти.

Про це інформує Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради у повідомленні у соціальних мережах.

Частково зруйновано квартири у двох підʼїздах будинку.

Людям продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті Незламності.

Також у Запоріжжі тимчасово закрито рух тролейбусів та автобусів по проспекту Соборному, на ділянці від площі Свободи до площі Транспортної.

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Про це інформує Суспільне. Запоріжжя.

Також тимчасово закрито рух трамваїв на вокзал «Запоріжжя-І» та у напрямку вул. Іванова, повідомили в Запорізькій міськраді.

"Вночі працювали на місці кривавого терористичного акту росіян - багатоповерхівка в центрі міста, де мирно спали люди. На жаль, кількість загиблих зросла до 2 осіб, поранених - до 3 людей, ще 3 людей вважаються безвісти зниклими. Жителів евакуювали в безпечне місце, зігріли, надали психологічну та іншу допомогу.

Будинок відновимо, а ось загиблим - вічна пам‘ять. Людей не повернути. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Дякую рятувальникам, що з ризиком для життя розбирають завали, що завжди перші там, де небезпечно. Дякую медикам - лікуєте, знеболюєте, витягаєте з того світу. Дякую правоохоронцям - захищаєте, забезпечуєте порядок. Дякую всім небайдужим, що допомагають, не залишаються осторонь.

Для всіх, хто не зміг розв'язувати проблему чи хто шукає людину після трагедії - нагадую, що обласна військова адміністрація завжди доступна. Телефон “гарячої лінії”: 0800503508", - заявив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

До того ж у Запоріжжі унаслідок ворожої атаки є зниклі безвісти.

Аварійно-пошукові заходи на місці влучання ворожої ракети тривають.

Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів.

А також раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку.

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