Ворог обстріляв житлову забудову на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)

У неділю, 21 січня, російські окупанти, ймовірно, з РСЗВ “Град” і ствольної артилерії обстріляли населені пункти Покровського району Донецької області. Внаслідок ворожої атаки по житловій забудові двоє людей загинуло, ще троє — поранені.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

У місті Кураховому та місті Красногорівці під завалами зруйнованих домоволодінь виявили тіла двох місцевих мешканців - загиблим було 31 та 61 рік.

Крім того, двоє жителів отримали осколкові поранення у своїх оселях - це 70 річний пенсіонер та 19-річний юнак, який разом із батьками приїхав перевірити стан будинку, в якому вони раніше проживали. Обох доставлено до лікарняних закладів для надання кваліфікованої допомоги.

Ще однією постраждалою від обстрілу стала 31-річна мешканка міста Гірник. Жінка саме перебувала за кермом автомобіля на автошляху до села Зоряного, куди їхала провідати родичів. Поруч розірвався снаряд, і від вибухової хвилі вона отримала контузію.

Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено приватні житлові будинки, гаражі й господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч проти 20 січня російська окупаційна армія атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. За добу росіяни 12 разів обстріляли регіон.

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