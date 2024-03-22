Ворог обстрілює Харків: зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. 

Не покидайте укриттів, небезпека ще не минула.

Наразі - близько 15 вибухів у Харкові.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у повідомленні у соціальних мережах.

У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких "прильотів".

Закликаємо усіх бути обережними - ворог може продовжувати обстріли.

Інформація оновлюється.

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Також моніторингові канали повідомляють про 2 борти МіГ-31К у повітрі, обидва злетіли з Саваслейки.

Нагадаємо, що раніше було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.