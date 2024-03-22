Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог обстрілює Харків: зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. 

Ворог обстрілює Харків: зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. 

Ілюстративне фото. Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі / Фото: Associated Press

Не покидайте укриттів, небезпека ще не минула.

Наразі - близько 15 вибухів у Харкові.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у повідомленні у соціальних мережах. 

У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких "прильотів".

Закликаємо усіх бути обережними - ворог може продовжувати обстріли.

Інформація оновлюється. 

Також моніторингові канали повідомляють про 2 борти МіГ-31К у повітрі, обидва злетіли з Саваслейки. 

Нагадаємо, що раніше було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація