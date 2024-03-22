Ворог обстрілює Харків: зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. 

Не покидайте укриттів, небезпека ще не минула.
Наразі - близько 15 вибухів у Харкові.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у повідомленні у соціальних мережах.
У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких "прильотів".
Закликаємо усіх бути обережними - ворог може продовжувати обстріли.
Інформація оновлюється.
Також моніторингові канали повідомляють про 2 борти МіГ-31К у повітрі, обидва злетіли з Саваслейки.
Нагадаємо, що раніше було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.