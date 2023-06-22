Ворог обстрілює Сумщину з артилерії та мінометів: пошкоджено житлові будівлі

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 21 червня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння.

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Зафіксовано 118 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська, Великописарівська, Хотінська, Есманська.

Білопільська громада: були мінометні обстріли (28 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватні житлові приміщення, літню кухню та господарче приміщення. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню. Також з території РФ ворожим гелікоптером здійснено пуск 5 некерованих ракет типу «НУРС» та зафіксовано обстріл з РПГ-7 (2 вибухи).

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Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: був обстріл з артилерії (21 вибух) та мінометів – 4 вибухи.

Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з міномету (22 вибухи) та обстріл з артилерії (29 вибухів). Було попадання в фермерське господарство. Пошкодження уточнюються.

Хотінська громада: був обстріл з міномету (5 вибухів).

Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух).

Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина.