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Ворог обстрілює Сумщину з мінометів, артилерії та скидає вибухові заряди з безпілотників: є поранені 

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог обстрілює Сумщину з мінометів, артилерії та скидає вибухові заряди з безпілотників: є поранені 

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину / Фото: Суспільне

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 30 липня 2023 року.

Протягом дня було здійснено 32 ворожих обстріли. Зафіксовано 169 вибухів.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах. 

  • Обстріляно 22 населених пункти у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській.
  • Краснопільська громада: мінометний обстріл  (30 вибухів), САУ (27 вибухів), артилерія (5 вибухів). Поранено 1 цивільну особу.Пошкоджено 3 приватні житлові будинки, СТО, на території якого – трактор та трансформатор.
  • Білопільська громада: міномет (15 вибухів).
  • Юнаківська громада: артобстріл з САУ (8 вибухів).
  • Есманська громада: міномет (40 вибухів), скидання з ворожого БпЛА 2 вибухових зарядів ВОГ.
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: ствольна артилерія (8 вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів), ворожим дроном типу «коптер» скинуто 1 заряд ВОГ. Пошкоджено водонапірну вежу. 
  • Великописарівська громада: артобстріл (2 вибухи), ствольна артилерія (2 вибухи), міномет (12 вибухів), скидання з ворожого БпЛА 1 вибухового заряду ВОГ.

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів 29 липня, постраждало 20.

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Дата публікації
Перегляди
319
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