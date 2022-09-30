Ворог обстрілює українські підрозділи і тил з цивільним населенням: яка ситуація на півдні

Ворог продовжує обстрілювати позиції українських підрозділів та завдавати ударів по тилових районах, населених пунктах з цивільним населенням

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 29.09.2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація в українській операційній зоні лишається складною і динамічною у розвитку. Сили оборони тримають контроль.

Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника не зафіксовано.

Спостерігаються намагання окупантів відновити рух через Антонівський міст, підвозяться будівельні матеріали, скупчується дорожньо-ремонтна техніка.

Опівдні, в районі Осокорівки виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу до 6 осіб. Під вогневим ураженням наших підрозділів, відступили, зазнавши втрат.

Також дій наших підрозділів були успішними в районі Давидова Броду, де подавлено ворожий опорний пункт.

Ворог продовжує обстрілювати позиції наших підрозділів та завдавати ударів по тилових районах, населених пунктах з цивільним населенням. Протягом дня завдав 4 авіаційних та 1 ракетний удар.

З реактивних систем залпового вогню «Град» ранком було обстріляно нещодавно звільнену від окупантів Миролюбівку. Одну людину вбито, одну поранено. Не даючи можливості відновлювати обійстя ворог продовжує терор.

Ввечері знов касетний «Смерч» вдарив по житловому району Миколаєва. Троє людей загинули на місці, 12 поранених доправлено до лікарні.

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Трохи згодом спрямовано атаку дронів-камікадзе по Миколаївщині - 5 та по Одещині - 2. Над Миколаївщиною 3 «Шахеди-136» збито, один атакував адмінбудівлю в обласному центрі і ще один – об’єкт критичної інфраструктури в районі. Працюють рятувальні та екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила. Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 летючих камікадзе.

Як раніше повідомив глава держави Володимир Зеленський, на Донеччині зараз найскладніша ситуація, ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати окупантів.

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