"Ворог охопив шпигунською мережею майже всі регіони України": полковник ЗСУ розкрив деталі

Російські шпигуни працюють над виявленням військових об'єктів на території України.

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов у етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, на території України єшпигуни, які працюють на користь РФ.

"Також є певні інсайдерські відомості про діяльність шпигунських розвідувальних структур РФ та їх представників у різних куточках нашої країни, зокрема і в західних регіонах. Тобто ворог охопив своєю шпигунською мережею майже всі регіони нашої країни. Вони працюють на те, щоб виявляти важливі стратегічного значення військові об'єкти", - розповів він.

Крім того, окупанти активно спостерігають за рухом засобів військово-технічної підтримки з боку західних партнерів та виявленням військових баз.

"Ворог дивиться де всі ці речі зберігаються і саме по тих місцях здійснюється ракетне ураження. Тому потрібно проводити контррозвідувальні заходи, щоб менше недотичних до цих процесів людей мали певну інформацію. Чим більше буде осередків, на яких зберігатимуться важливі для українського війська засоби матеріально-технічного забезпечення, тим менше шансів у ворога поцілити одномоментно у наші склади, бази та арсенали, щоб зруйнувати все, що нам зараз необхідно на полі бою", - додав Селезньов.

Нагадаємо, завдяки доказовій базі СБУ реальні терміни ув’язнення отримали ще троє зрадників, які на корить Росії розвідували позиції ЗСУ поблизу лінії східного фронту.

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