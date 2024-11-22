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Ворог окупував Дальнє та просунувся у кількох наслених пунктах

Ворог окупував Дальнє та просунувся у кількох наслених пунктах

Російська армія намагається рухатися вперед / Фото: Associated Press

Росіяни намагаються просунутися вперед.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це розповідає аналітичний канал Deep State. 

Зокрема, ворог окупував Дальнє, просунувся у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього.

Нагадаємо, аналітики оновили мапу бойових дій на сході України. Росіяни намагаються рухатися вперед. Зокрема, ворог просунувся в Дар'їно, Кураховому, біля Нижнього Клину, Кремяного, Роздольного, Новодонецького, Дальнього.

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