Ворог окупував Дальнє та просунувся у кількох наслених пунктах

Росіяни намагаються просунутися вперед.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це розповідає аналітичний канал Deep State.
Зокрема, ворог окупував Дальнє, просунувся у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього.
Нагадаємо, аналітики оновили мапу бойових дій на сході України. Росіяни намагаються рухатися вперед. Зокрема, ворог просунувся в Дар'їно, Кураховому, біля Нижнього Клину, Кремяного, Роздольного, Новодонецького, Дальнього.
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