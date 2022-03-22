Ворог перегруповується, закріплюється на захоплених рубежах та отримує "на горіхи" від ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію в регіонах

Ворог перегруповується, закріплюється на захоплених рубежах та отримує "на горіхи" від ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію в регіонах

Завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом Росії угрупованню окупаційних військ збройних сил Російської Федерації, залишаються невиконаними.

В Україні вже 27-й день триває повномасштабна віійна РФ проти України.

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У Генштабі розповіли про ситуацію станом на 12:00 22 березня.

Завдання, які поставило вище військове керівництво РФ перед ЗС РФ, залишаються невиконаними.

На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог перегруповується та намагається налаштувати логістичне забезпечення військ.

На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального воєнного округу продовжують перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій.

У напрямку на Чернігів ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій ЗСУ та міста Чернігова. Змін у складі сил та характері дій угрупування окупаційних військ не відзначено.

У напрямку на Бровари противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Триває логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводили.

У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь.

В районі населеного пункту Кремінна ворог активних дій не проводив. Силами підрозділів 2-го АК продовжує закріплюватись в районі населеного пункту Пшеничне.

В районі населеного пункту Ямпіль, окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, противник здійснював вогневий вплив по підрозділах наших військ з метою забезпечення подальшого просування в напрямку населеного пункту Торське. Успіху не мав.

На напрямку Донецьк - Мар’їнка здійснив спробу наступу. Успіху не мав, зазнав значних втрат, відступив.

Російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії у місті Маріуполь.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не фіксується. В Херсонській області, у районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділами “росгвардії” проводились фільтраційні заходи з пошуку місць зберігання стрілецької зброї.

На Південнобузькому напрямку окупанти спробували провести штурмові дії в районі Олександрівки, але успіху не мали. В районі населеного пункту Березнувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат та відійшов.

Нагадаємо, що на території так званої "ЛНР" противник продовжує проводити мобілізацію громадян. Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади