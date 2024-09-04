Ворог підняв у повітря борти МіГ-31К та ТУ-22М3: відбувся запуск "Кинджалу" - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях.
Окрім запуску крилатих ракет та польотів безпілотників, ворог підняв у повітря іншу авіацію.
Про це повідомили моніторингові канали.
У повітрі перебувають 2 борти МіГ-31К з "Саваслейки" та 2 борти ТУ-22М3.
2 борти ТУ-22М3 летять через Новоросійськ курсом південно-західним в акваторію Чорного моря.
Моніторингові канали повідомляють про ймовірний пуск "Кинджалу". Як інформують моніторингові канали, запуск був аж з Рязанської області.
За попередньою інформацією, чимало крилатих цілей маневрують, але летять курсом на Львів. Пізніше в місті пролунали гучні вибухи.
Тим часом Ту-22М3 пролітають Керченську затоку в напрямку пускових рубежів у Севастополя.
Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3.
Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками.
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