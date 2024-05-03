Ворог підступний та цинічний: у поліції дали поради, як уберегтися від можливих масованих атак на Великдень

У поліції закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на Великдень.

Правоохоронці не виключають масованих атак РФ по Україні на Великдень, 5 травня й закликають дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Пам'ятаймо, що ворог підступний та цинічний, тож ризики масованих ракетних атак та всіляких провокацій досить великі”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають подбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних.

Поліціянти дали низку порад

Утриматися від відвідування масових заходів та розглянути можливість відвідування онлайн;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону. Свята не є винятком;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час неї перебувати в укриттях;

одразу повідомляти поліцейським або на 102 про підозрілі предмети та осіб.

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"Ми будемо поруч і здійснюватимемо патрулювання у ще більш посиленому режимі, аби ви безпечно відзначили світле Воскресіння Христове", – написав він.

Поліцейський також закликає не порушувати норм громадського порядку та дотримуватися ПДР.

"Пам’ятаємо, завдяки кому маємо змогу зібратися у колі друзів та рідних і якою ціною наша країна виборює кожен новий день", – наголошує Білошицький.

Зазначимо, у двох областях України, Кіровоградській і Хмельницькій, за рішеннями місцевої влади скоротять тривалість комендантської години.

Нагадаємо, українці мають бути готовими. З нагоди великодніх свят Росія планує нові провокації проти України та її громадян. У РНБО зробили важливе попередження.

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