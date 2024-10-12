Ворог планує запровадити виробництво ударних дронів на окупованих територіях

Ворог розглядає можливість налагодження виробництва іранських дронів “шахед” на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Про це інформує Центр національного спротиву у повідомленні на сайті.

Виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею й залучити до збирання студентів професійних училищ. За задумом, виробництво на ТОТ, має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів.

Водночас зберігати дрони планують в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит. Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про кожну дію колаборантів та розміщення ворожої техніки чи баз окупантів за посиланням.

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Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню "Град" і вже активно знищують солдатів окупаційної армії РФ.

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