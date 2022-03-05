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Ворог починає воювати фейками: СБУ попереджає про нову хвилю дезінформації

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Ворог починає воювати фейками: СБУ попереджає про нову хвилю дезінформації

t.me/SBUkr

Коли ворогові не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками.

Це теж зброя, але її можна легко зупинити: просто припиніть розповсюджувати неперевірену інформацію! Що нового/старого вигадали російські оккупанти, щоб дезорієнтувати українців? Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram-каналі.

  • Очікуємо вкиди про діяльність "секретної в'язниці СБУ/ЦРУ" на українській території. Начебто її ув'язнені, які потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео із в'язниці. А ось роль "ув'язнених" для цієї постановки візьмуть бойовики ОРДЛО з колишніх військових дезертирів чи злочинців. Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших воїнів із полону – ми ділимося ними щодня та у дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги.
  • У соцмережах вороги створюють велику кількість фейкових сторінок українських органів влади. А на них нібито наші чиновники чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва. Про всяк випадок нагадуємо, що мер Куп'янська, який бажав "здати" місто російським загарбникам, отримав підозру від СБУ того ж дня.
  • Ворог ретранслює РосТВ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Включати та слухати цю пропаганду не варто – шкідливо для здоров'я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України", які розповсюджуються на окупованих територіях. Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам! Вони регулярно повідомляють оперативну інформацію про перебіг війни, втрати ворога, результати бомбардувань українських міст та шалений опір наших захисників.

Разом переможемо! Слава Україні!

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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