Ворог починає воювати фейками: СБУ попереджає про нову хвилю дезінформації

Коли ворогові не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками.
Це теж зброя, але її можна легко зупинити: просто припиніть розповсюджувати неперевірену інформацію! Що нового/старого вигадали російські оккупанти, щоб дезорієнтувати українців? Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram-каналі.
- Очікуємо вкиди про діяльність "секретної в'язниці СБУ/ЦРУ" на українській території. Начебто її ув'язнені, які потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео із в'язниці. А ось роль "ув'язнених" для цієї постановки візьмуть бойовики ОРДЛО з колишніх військових дезертирів чи злочинців. Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших воїнів із полону – ми ділимося ними щодня та у дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги.
- У соцмережах вороги створюють велику кількість фейкових сторінок українських органів влади. А на них нібито наші чиновники чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва. Про всяк випадок нагадуємо, що мер Куп'янська, який бажав "здати" місто російським загарбникам, отримав підозру від СБУ того ж дня.
- Ворог ретранслює РосТВ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Включати та слухати цю пропаганду не варто – шкідливо для здоров'я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України", які розповсюджуються на окупованих територіях. Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам! Вони регулярно повідомляють оперативну інформацію про перебіг війни, втрати ворога, результати бомбардувань українських міст та шалений опір наших захисників.
Разом переможемо! Слава Україні!
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин – 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ — 42,
- кошти ППО – 11,
- літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
- вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки — 374,
- легкі швидкісні катери — 2,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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