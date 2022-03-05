Ворог починає воювати фейками: СБУ попереджає про нову хвилю дезінформації

Коли ворогові не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками.

Це теж зброя, але її можна легко зупинити: просто припиніть розповсюджувати неперевірену інформацію! Що нового/старого вигадали російські оккупанти, щоб дезорієнтувати українців? Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram-каналі.

Очікуємо вкиди про діяльність "секретної в'язниці СБУ/ЦРУ" на українській території. Начебто її ув'язнені, які потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео із в'язниці. А ось роль "ув'язнених" для цієї постановки візьмуть бойовики ОРДЛО з колишніх військових дезертирів чи злочинців. Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших воїнів із полону – ми ділимося ними щодня та у дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги.

У соцмережах вороги створюють велику кількість фейкових сторінок українських органів влади. А на них нібито наші чиновники чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва. Про всяк випадок нагадуємо, що мер Куп'янська, який бажав "здати" місто російським загарбникам, отримав підозру від СБУ того ж дня.

Ворог ретранслює РосТВ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Включати та слухати цю пропаганду не варто – шкідливо для здоров'я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України", які розповсюджуються на окупованих територіях. Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам! Вони регулярно повідомляють оперативну інформацію про перебіг війни, втрати ворога, результати бомбардувань українських міст та шалений опір наших захисників.

Разом переможемо! Слава Україні!