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Ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити Шуми - Deep State

Ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити Шуми - Deep State

Росіяни зайняли Шуми і помпову станцію / Фото: t.me/DeepStateUA

Їх мета очевидна — зайняти Торецьк.

Останні дні район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

"Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо", - йдеться у повідомленні. 

Станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Окрім того, противник зайняв село Шуми, помпову станцію та відвал 1. Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають.

Росіяни будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район.

"Їх мета очевидна — зайняти Торецьк", - пишуть аналітики. 

Нагадаємо, Росія відправляє на фронт "голі" танки. Олександр Коваленко припустив, що може бути кілька причин для відмови від застосування динамічного захисту на модифікованих танках Т-62.

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