Ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити Шуми - Deep State

Останні дні район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

"Достеменну причину провалу оборони поки що невідомо", - йдеться у повідомленні.

Станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Окрім того, противник зайняв село Шуми, помпову станцію та відвал 1. Ворога помічено й біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають.

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Росіяни будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район.

"Їх мета очевидна — зайняти Торецьк", - пишуть аналітики.

Нагадаємо, Росія відправляє на фронт "голі" танки. Олександр Коваленко припустив, що може бути кілька причин для відмови від застосування динамічного захисту на модифікованих танках Т-62.

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